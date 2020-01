Oltre sette slovacchi su dieci non credono nella giustizia, è il secondo peggior risultato nell’UE

Il 72% degli slovacchi non ha fiducia nella giustizia. Questo l’esito di un sondaggio Eurobarometro condotto dalla Commissione europea nel novembre 2019. Solo la Croazia ha un risultato peggiore. La fiducia nella magistratura in Slovacchia è peggiorata di dieci punti percentuali dall’ultima misurazione Eurobarometro avvenuta nel maggio dell’anno scorso. Nell’indagine di novembre solo il 23% degli intervistati ha dichiarato di avere fiducia nella magistratura. Secondo l’ong Transparency International Slovensko si tratta del peggior risultato per il paese dal 2004.

Sembra lampante che l’opinione della gente comune è cambiata dopo le notizie quotidiane che per mesi hanno inondato il paese sulla corruzione di procuratori e giudici, pagati da Marián Kočner per aggiustare cause e sistemare affari loschi, assicurandosi per anni una impunità che solo nel 2018 ha subito una battuta di arresto. Le migliaia di messaggi che Kočner ha scambiato con magistrati di primo piano hanno occupato centinaia di articoli e di servizi televisivi nell’autunno dello scorso anno, quando sono trapelate alla stampa centinaia di pagine di trascrizioni di messaggi di testo decrittate dalle applicazioni mobili (Threema, ma anche Viber) usate sui telefoni dell’uomo d’affari e di diversi dei suoi corrispondenti.

