1,1 milioni di vetture prodotte nel 2019, Slovacchia leader mondiale pro capite

In Slovacchia lo scorso anno sono state prodotte più di 1 milione e 100 mila automobili nei quattro stabilimenti esistenti nel paese – Volkswagen, Kia Motors, PSA Groupe e Jaguar Land Rover. Si tratta di un numero in leggero aumento rispetto al 2018, quando dalle fabbriche slovacche uscirono 1.080.000 vetture (erano 1.025.000 nel 2017). Il paese mantiene anche il suo record mondiale di auto prodotte per 1.000 abitanti: 202 veicoli, quattro in più dell’anno prima.

I primi dati sono stati forniti oggi nel corso di una conferenza stampa dall’Associazione dell’industria automobilistica slovacca (ZAP), senza però fornire numeri dettagliati per ognuna delle case automobilistiche presenti in Slovacchia. Per l’anno in corso la stima “prudente” è di una produzione di 1.150.000 automobili, dice ZAP.

Complessivamente, il comparto dell’auto impiega direttamente 177.000 persone in Slovacchia. Includendo anche le attività collaterali sono 275.000 i posti di lavoro generati nel paese dall’industria automobilistica nazionale, che ha aumentato la sua quota di PIL prodotto raggiungendo il del 49,5% del PIL industriale totale (era il 46,6% nel 2018) e il 46,6% delle esportazioni (35%). Numeri che rappresentano bene la stretta dipendenza dell’economia slovacca dal comparto dell’automotive, lasciando aperti i dubbi espressi da tempo da analisti ed esperti.

Malgrado i dati positivi, i rappresentanti di ZAP sottolineano la necessità di continue misure per mantenere la competitività del settore, in special modo per quanto riguarda l’acuta carenza di personale qualificato, un tema di cui si sta discutendo ormai da qualche anno e che ha visto il governo agire per facilitare l’assunzione di stranieri, l’imprevedibilità dell’aumento dei costi del lavoro a causa di decisioni governative del momento (tra cui ricordano l’aumento dei salari per il lavoro notturno e nel fine settimana o l’aumento del salario minimo, e la necessità di una forma più flessibile di mobilità del lavoro.

Sempre parlando dei risultati 2019, è stato fatto un bilancio anche del mercato al consumo delle automobili. Sono state vendute oltre 101 mila auto nuove, e quasi 114 mila sono state le immatricolazioni di veicoli di tutte le categorie importati ufficialmente in Slovacchia, in sei asi su dieci si trattava di veicoli nuovi.

(La Redazione)

Foto kia.sk