I partiti dell’opposizione indicano i tre settori prioritari su cui concentrarsi

Alcuni dei partiti dell’opposizione che si affronteranno nelle elezioni generali del 29 febbraio e che hanno siglato un “patto di non aggressione” elettorale si sono incontrati martedì per un “pranzo di capodanno” e hanno concordato tre priorità chiave da mettere in campo dopo le imminenti elezioni generali. Come dichiarato alla fine della riunione, i tre pilastri comuni ai cinque partiti aderenti – Libertà e Solidarietà (SaS), Movimento democratico cristiano (KDH), la coalizione PS-Spolu composta da Progresivne Slovensko e Spolu-Obcianska demokracia e Za ľudí – sono la sanità, la giustizia e l’istruzione. Temi di convergenza comune anche se natura e obiettivi di queste formazioni politiche sono obiettivamente diversi.

Andrej Kiska, capo di Za ľudí, ha detto ai giornalisti «credo che oggi abbiate davanti a voi una futura coalizione». L’ex presidente aveva tentato nei mesi scorsi di creare un’alleanza politica elettorale con i colleghi, senza però riuscirci. Secondo lui l’opposizione ha concrete opportunità di sostituire l’attuale esecutivo guidato da Smer e impedire l’ascesa al governo del partito di estrema destra ĽSNS. Secondo Richard Sulík di SaS questo incontro è stato un grande passo avanti, le tre priorità indicate necessitano di interventi urgenti dopo dodici anni di governo di Robert Fico, ha detto. Michal Truban di Progresívne Slovensko crede che i tre temi siano intimamente correlati: un migliore sistema educativo porterà a un migliore sistema sanitario, nonché a un migliore sistema giudiziario. Assente non giustificato il capo di OĽaNO Igor Matovič, che si è scusato per avere visto in ritardo l’invito e non avere potuto presenziare.

Il patto di non aggressione, che include la volontà di non collaborare in alcun modo con Smer e con ĽSNS, è stato firmato prima da PS-Spolu e KDH, seguiti da Za Ľudí e infine SaS.

(Red)

