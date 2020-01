Ritorna rinnovata la rubrica ‘Detti e Proverbi’. A prestissimo

Carissimi lettori di BuongiornoSlovacchia.

Dopo un anno ‘sabbatico’ di pausa, questo gennaio la nostra rubrica „Detti e proverbi slovacchi” ritorna e si rinnova. Vi proporremo – dopo 27 puntate e oltre 170 detti, proverbi e modi di dire slovacchi pubblicati nel 2017 e 2018 – tante nuove curiosità linguistiche, ma anche delle nuove delucidazioni sugli usi e costumi slovacchi. Speriamo di farvi passare qualche minuto immersi in una lettura diversa e di avvicinarvi ulteriormente al modo di fare e di pensare in Slovacchia. Non mancate ai nostri appuntamenti e condividete gli articoli che vi piacciono!

(MS)