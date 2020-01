Riparte nel nuovo decennio la corsa globale agli armamenti

Il decennio appena cominciato rischia seriamente di essere segnato da una corsa agli armamenti favorita da due fattori: le nuove rivalità tra le potenze e le rivoluzioni tecnologiche.

Il risultato è che possiamo dimenticarci le speranze suscitate dopo la fine della guerra fredda dai “dividendi della pace”, in virtù dei quali la spesa militare degli stati si è ridotta sensibilmente, con alcuni paesi che hanno addirittura soppresso il proprio esercito. Oggi siamo molto lontani dall’appello ad abolire le armi nucleari lanciato da Barack Obama nel 2016, prima di lasciare la Casa Bianca.

Siamo entrati in un’epoca radicalmente diversa, e non mi riferisco soltanto alla Corea del Nord, che non sembra affatto disposta a rinunciare alla bomba atomica e promette una “sorpresa” strategica, o alla dopo l’ .

Tra gli attori di questa nuova corsa agli armamenti ci sono innanzitutto le prime tre potenze militari del pianeta: Stati Uniti, Russia e Cina.