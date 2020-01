Milan Škriniar, il Manchester City a caccia dello slovacco più caro sul mercato

Il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe a caccia di Milan Škriniar, il difensore centrale dell’Inter e della nazionale slovacca. Secondo il Mirror, la squadra che detiene il titolo in Premier League è interessata al giocatore slovacco nella finestra di mercato di metà campionato, con l’obiettivo di farlo passare oltremanica e rafforzare la sua linea difensiva. In passato si erano interessati di lui il Manchester United, rivale diretto del City, e Real Madrid e Barcellona. Secondo il sito , il valore del giocatore oggi si aggira sui 60 milioni di euro, il che ne farebbe il calciatore sovacco più costoso, nonché il nono di maggior valore di mercato della Seria A italiana.

Nato a Žiar nad Hronom, Škriniar, 25 anni a febbraio e 188 centimetri, ha esordito nella massima serie a diciassette anni nello Žilina. Poi è stato scelto in tutte le selezioni giovanili della nazionale slovacca e ha esordito in quella maggiore nel maggio 2016 giocando aegli Europei in Francia. Ai campionati Europei 2017 Under 21 in Polonia, dove ha giocato come fuori quota, l’UEFA lo ha inserito nella Top11 della manifestazione. Nel 2016 è stato acquistato dalla Sampdoria, dove ha giocato una stagione, per poi passare all’Inter dove ha un contratto valido fino a giugno 2023 dopo aver firmato un prolungamento a maggio. Parlando della cosa in ottobre ha dichiarato che è felice all’Inter, anche per l’ottimo rapporto con i tifosi.

Nel sondaggio Eurosport 2018 Škriniar è stato votato come miglior difensore della serie A, ed è considerato uno dei migliori difensori centrali in Europa. È arrivato secondo per due volte (2017 e 2018) al sondaggio nazionale Giocatore slovacco dell’anno, dietro ad Hamšík, dopo avere vinto il titolo come miglior giocatore Under 21 nel 2016.

Anche un altro giocatore slovacco sarebbe in trattativa per un cambio di maglia. Si tratta di Stanislav Lobotka, in forza al Celta Vigo e terzo al concorso Giocatore slovacco dell’anno 2018, che starebbe discutendo dei dettagli per il passaggio al Napoli.

(Red)