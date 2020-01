Dopo un anno record la crescita degli stipendi rallenterà nel 2020

Nel 2020, la crescita salariale in Slovacchia subirà un rallentamento rispetto al 2019, seguendo un trend in corso da mesi in tutta l’economia nazionale e globale. I salari dovrebbero crescere di circa il 5-7%, secondo quanto calcolato dalla società di risorse umane HR Grafton nell’ambito delle sue previsioni per il mercato del lavoro. Lo scorso anno le retribuzionoi sono cresciute del 6-8%. Allo stesso modo si vedrà anche un calo del ritmo dell’inflazione. Non è immaginabile, ed è del tutto logico, che si possano ripetere i risultati del 2019, che hanno toccato il record degli ultimi quattordici anni. In alcuni settori come la salute, la gastronomia o la vendita al dettaglio, i salari sono cresciuti fino al 15%, afferma il rapporto Grafton.

(Red)

Foto cc by