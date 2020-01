Sicurezza, in arrivo un’app della polizia per emergenze e segnazioni di reati

Oltre al numero di emergenza telefonica 158, il cui servizio rimarrà inalterato nelle prossime settimane sarà disponibile anche un’applicazione per dispositivi mobili che permetterà a chiunque di mettersi in comunicazione con le forze di polizia in maniera immediata con un solo ‘tap’ su un pulsante di sicurezza. , sottolineando che è già da alcuni mesi che si sta lavorando a questa soluzione, in linea con le più moderne tecnologie e le esigenze di sempre maggiore sicurezza della popolazione.

Già oggi sono oltre 500.000 le persone in Slovacchia che seguono i contenuti pubblicati sulle 10 pagine Facebook e un account Instagram, che fanno della polizia l’istituzione governativa più seguita sui social media. Come ha dichiarato il presidente della polizia Milan Lučanský, l’applicazione darà la possibilità ai cittadini «di chiamare una pattuglia sulla scena di un crimine anche quando una telefonata alla linea 158 potrebbe costituire un rischio per la propria incolumità».

L’applicazione sarà inizialmente disponibile solo sul territorio della capitale Bratislava, e una volta sperimentata e migliorata sarà funzionante per l’intero territorio della Repubblica Slovacca. Tra i possibili impieghi c’è ad esempio il caso delle vittime di violenza domestica, o delle aggressioni come quelle accadute più volte di recente nel centro di Bratislava. Tramite l’applicazione testimoni e vittime potranno fare segnalazioni di reati in maniera immediata al centro di pronto intervento della polizia. Tramite l’app, che avrà un design intuitivo e chiaro e diverse utili funzionalità, saranno inoltre avvisati i proprietari con notifiche push in casi straordinari di pericolo, come per rischi di terrorismo, sparatorie, calamità naturali. Sarà inoltre possibile cercare la stazione di polizia più vicina e avere sul proprio telefonino una panoramica delle persone scomparse e ricercate.

