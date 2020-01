Ferie più lunghe da quest’anno per i giovani che hanno bambini

Secondo un emendamento al Codice del lavoro approvato in ottobre, i lavoratori dipendenti con meno di 33 anni che hanno bambini la custodia legale e fisica dei figli hanno ora diritto a di ferie annuali retribuite invece di quattro. Fino ad oggi la legge prevedeva cinque settimane di ferie solo ai dipendenti di età superiore a 33 anni. L’emendamento voluto dal Partito nazionale slovacco (SNS) è entrato in vigore il 1° gennaio, ma è oggetto di critiche, ad esempio da parte del Centro nazionale slovacco per i diritti umani, secondo il quale «discrimina le persone senza affidamento di minori». L’Unione nazionale dei datori di lavoro (RÚZ) dice che la norma avrà impatto negativo sulle condizioni di impresa in Slovacchia, apportando un aumento del costo del lavoro per le aziende. Per di più, in Slovacchia già si gode del numero maggiore di giorni di festività nella regione centroeuropea, dice RÚZ. Dal canto suo, la Confindustria slovacca (AZZZ) preferirebbe che la decisione sulla questione venisse lasciata alle singole imprese, come uno dei benefit da discutere e concedere nell’ambito della contrattazione collettiva.

(Red)

Foto Xavier Mouton