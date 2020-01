Slovacchi all’estero: fino al 10 gennaio le domande per il voto per posta

Gli slovacchi che vivono all’estero – e quindi anche chi ha cittadinanza slovacca e residenza in Italia – hanno la possibilità di chiedere di votare per posta alle imminenti elezioni parlamentari del 29 febbraio. Dovranno tuttavia obbligatoriamente fare l’apposita domanda disponibile sul sito web del ministero degli Interni, il tutto entro e non oltre venerdì 10 gennaio. La legge prevede infatti che per il Parlamento possono votare al di fuori del territorio della Repubblica Slovacca gli elettori che non hanno residenza permanente sul suo territorio e sono stati iscritti nella lista elettorale speciale su precisa richiesta da farsi entro 50 giorni prima del voto. Oppure chi risiede nel territorio della Repubblica Slovacca ma si trova temporaneamente fuori dal territorio nazionale al momento delle elezioni.

Se la domanda è corretta, l’elettore riceverà un’email di conferma e sarà inviata al suo indirizzo postale all’estero – non oltre 35 giorni prima del giorno delle elezioni, quindi entro il 25 gennaio – una busta contenente scheda elettorale e una busta di ritorno contrassegnata “VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL” con le istruzioni per il voto. Il ministero o il comune devono ricevere la busta con la scheda votata entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo precedente il giorno delle elezioni, ovvero al più tardi il 28 febbraio 2020.

Circa mezzo milione di slovacchi che vivono all’estero sono gli aventi diritto a votare il 29 febbraio. A degli Interni si possono trovare gli elenchi dei soggetti politici ammessi alle elezioni e tutte le liste elettorali di partiti e coalizioni. Informazioni complete su chi si presenta alle elezioni sono disponibili anche sul sito gestito dall’Ufficio di Statistica, che provvederà a pubblicarvi i dati elettorali ufficiali dei seggi già scrutinati a partire dalla mezzanotte circa del 29 febbraio.

(Red)

Illustr. BS (/ )