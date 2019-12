I nostri auguri di buone feste. Buongiorno Slovacchia ritorna a gennaio

Si è così concluso un altro anno, che per Buongiorno Slovacchia ha segnato un traguardo di eccezionale importanza. Dieci anni di pubblicazioni, dieci anni faticosi e pieni di ostacoli, ma anche ricchi di emozioni e soddisfazioni, a partire dal riconoscimento da parte di voi lettori ogni giorno. Risultati che per noi significano molto, e che speriamo di poter garantire anche in futuro. Certo, probabilmente alcuni di voi si aspetterebbero di più o magari un servizio diverso, e sappiamo che Buongiorno Slovacchia è un prodotto perfettibile, ma sappiate che lavoriamo sempre cercando di rispettare la mission iniziale, e cioè svolgere il nostro lavoro quotidiano nel rispetto dei nostri lettori, come fosse un incarico di fiducia affidatoci da chi ogni giorno ci legge. Vi ringraziamo per esserci, e spronarci a fare meglio, anche a vostra insaputa.

Un saluto a loro in primo luogo, e a chi ha sostenuto l’attività del giornale, senza i quali ovviamente Buongiorno Slovacchia non esisterebbe. Un felice Natale a tutti, e un augurio di un prospero 2020. Noi riprenderemo dopo l’Epifania.

AUGURI!