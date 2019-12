Si consolida il rapporto tra Italia e Repubblica Ceca grazie ai parlamentari italiani

Riceviamo e pubblichiamo – Nella giornata dello scorso 15 dicembre 2019, si è svolto presso la Camera dei Deputati il 15 dicembre un incontro-confronto tra l’Associazione Interparlamentare d’Amicizia Italia Repubblica Ceca e l’ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia Hana Hubackova. Presente la presidente dell’associazione, onorevole Francesca Galizia, e alcuni deputati – Tulio Patassini, Antonio Tasso e Giovanni Luca Aresta – nonché il presidente UIP (Unione inter-parlamentare) senatore Gianmauro Dell’Olio. Nel corso dell’incontro è stata ricordata l’importanza di investire e credere di più sul senso associativo. Galizia ha evidenziato la centralità «nel fenomeno associativo della condivisione dei fini, e anche di ciò che ne deriva: il costituire le associazioni equivale a costruire ambiti di relazioni sociali basati su partecipazione e impegno. Il fondamento di un’associazione, qualsiasi essa sia, è un valore condiviso da tutti i membri che ne fanno parte».

L’Associazione Interparlamentare d’Amicizia Italia Repubblica Ceca è nata per promuovere, rafforzare e valorizzare la reciproca conoscenza tra i due paesi, incrementando inoltre l’interrelazione e l’interscambio di idee e protocolli al fine di favorire i legami d’amicizia e di solidarietà, promuovendo l’interscambio socio-culturale, scientifico, artistico e spronare, negli ambiti specifici e alle autorità competenti, una cooperazione tecnica, scientifica, sanitaria, economica, culturale, artistica di comune interesse rafforzando al contempo le relazioni con le sedi diplomatiche della Repubblica Ceca in Italia e quelle italiane in Repubblica Ceca.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal segretario dell’associazione Riccardo Di Matteo che ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente della Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca in Italia. La presidente Galizia, concludendo, ha sottolineato che «Con la chiusura di questo 2019 è il momento di fare il punto della situazione e ragionare sul futuro, per programmare attività nel nuovo anno che ci vedano coinvolti tutti».

(Red)