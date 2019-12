Sondaggio, Smer primo al 22%, seguono ĽSNS e la coalizione PS-Spolu

Un sondaggio condotto dall’agenzia Actly per conto della radiotelevisione pubblica RTVS nella prima decade di dicembre decreta la posizione del podio di testa per Smer-SD, ĽSNS e PS-Spolu. Il partito del premier Smer-SD risulta primo nelle scelte degli elettori con il 22,1%, davanti al Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS) al 12,1% e alla coalizione composta dai partiti Progresivne Slovensko (PS) e Spolu-občianska demokracia con il 10,5%. Seguono il Movimento democratico cristiano (KDH) al 9,1%, Sme Rodina al 7,6%, Za ľudí e OĽaNO al 7,4%, e per ultimo il Partito nazionale slovacco (SNS) al 6,5%.

Sotto alla soglia di sbarramento del 5% i liberali di SaS (4,5%), Most-Hid (3,7%), il partito etnico ungherese MKS (3,6%), Vlasť (Patria, 2%). Secondo il sondaggio, il 38% del campione di circa 1.500 intervistati ha intenzione di andare sicuramente a votare alle elezioni parlamentari del 2020, e un altro 37% lo farà “probabilmente”. Il 9% non andrà sicuramente alle urne, mentre il 16% è indeciso.

