Vandali distruggono antico cimitero ebraico a Námestovo

Vandali hanno devastato il cimitero ebraico di Námestovo, nel nord della Slovacchia. Sono state distrutte o danneggiate almeno 59 sepolture e cippi tombali. Il fatto è stato scoperto lunedì 16 dicembre dai membri della locale associazione Pamätaj (Ricordati), che da tempo si batte per il restauro del camposanto. «Una incursione del genere non è accaduta nemmeno durante la seconda guerra mondiale», hanno scritto i responsabili dell’associazione, secondo i quali sono andati in fumo gli sforzi di quasi un decennio per la ristrutturazione del luogo.

L’associazione informa che con il nuovo anno saranno concordati incontri con il presidente della comunità religiosa ebraica, il sindaco di Námestovo e altre persone interessate per trovare una soluzione che possa permettere il controllo del cimitero in modo che non si ripeta un fatto simile.

La polizia distrettuale di Dolný Kubín ha già aperto un fascicolo di indagine e avviato un’azione penale a carico di ignoti per oltraggio a un luogo di sepoltura. Secondo la comunità ebraica i danni materiali amontano ad almeno 50.000 euro, ma il danno spirituale è tuttavia incalcolabile. Alcuni si sarebbero attivati per una raccolta fondi per contribuire a riparare i danni.

Il cimitero ebraico si trova a nord-est della città di Námestovo, nella parte chiamata Studnička, in una zona boschiva sulla riva del bacino idrico di Orava. Le pietre tombali più antiche sono di arenaria e risalgono all’inizio del XIX secolo. Erano già gravemente danneggiate dal tempo e le iscrizioni su di esse sono scarsamente decifrabili o del tutto illeggibili. Le lapidi più antiche di arenaria sono basse, hanno la forma delle tavole di pietra dei Dieci Comandamenti di Mosè, con l’estremità superiore ad arco. I monumenti più tardi hanno forma di Tabernacolo (Aaron Codesh), con due colonne ai lati. Pietre tombali più recenti sono più alte, fatte di granito e marmo. Ci sono anche tre lapidi più “nobili”, realizzate in marmo rosa. Le lapidi più nuove sono sottili e alte, composte da due parti: un piedistallo e una stele.

La notizia della profanazione in Slovacchia ha fatto presto il giro del mondo ed è uscita sui maggiori media internazionali, come, tra gli altri, , il , o .

