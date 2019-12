Il condominio di Prešov troppo instabile, viene raso al suolo

Dopo l’inizio della demolizione mirata degli ultimi piani del condominio di Prešov devastati da un’esplosione di gas il 6 dicembre si è deciso che l’intero edificio sarà abbattuto completamente dopo che un ingegnere strutturale ha verificato l’instabilità della costruzione. La società specializzata ceca che ha eseguito i lavori di rimozione dei quattro piani più continuerà dunque l’opera, che conta di terminare oggi. Mentre si stavano rimuovendo i pannelli prefabbricati dei piani dal nono al dodicesimo, le parti superiori molto danneggiate anche dall’incendio che è seguito all’esplosione sono crollate, provocando la caduta di altri solai e riempiendo di nuove macerie i piani inferiori. La squadra incaricata di verificare sul posto la situazione ha appurato che non c’è nulla da salvare e il rischio di crollo dell’intero condominio era reale. L’onda d’urto dell’esplosione aveva infatti spostato alcuni dei pannelli prefabbricati, compromettendo così la stabilità generale dell’intera costruzione. Da quel momento in poi la società ceca ha iniziato la demolizione del palazzo seguendo un approccio totalmente diverso e meno rischioso.

A questo punto 48 famiglie dell’indirizzo Mukačevska 7 sono senza tetto, e hanno perso tutto quello c’era in casa. Le condizioni di pericolo nel condominio non ha potuto permettere a nessuno l’accesso agli alloggi per recuperare oggetti, abiti, contanti, gioielli, effetti personali o ricordi di famiglia. Per loro si prospetta un Natale pieno di tristezza, che la città sta cercando di rendere meno drammatico mettendo a loro disposizione un tetto entro le feste. Gli uffici comunali si sono attivati subito dopo la disgrazia e stanno lavorando per preparare diversi appartamenti di proprietà comunale in modo da ospitare le persone che hanno perso i loro appartamenti. Il comune ha stanziato al proposito una somma di 6mila euro per adeguare ogni alloggio alle esigenze dei nuovi ospiti, oltre ad alcune altre migliaia di euro per le esigenze personali delle famiglie colpite.

Già oggi i residenti del vicino edificio su Mukačevska 9, e di tutti gli altri limitrofi del complesso residenziale, non hanno dovuto evacuare a causa dei lavori di demolizione, in quanto le parti più pericolose dell’edificio erano già state rimosse in precedenza, ha informato il comune sul suo sito. Gli inquilini dell’area colpita sono però stati invitati a tenere chiuse le finestre per proteggersi dall’alta concentrazione di polveri potenzialmente pericolose dovute alla conclusione dell’eliminazione del condominio. Anche l’area off limits è stata nel frattempo ridotta. Sempre da oggi cinque squadrea di una azienda specializzata hanno iniziato a sostituire vetri e finestre rotti dall’esplosione negli edifici di via Mukačevska, lavori che saranno coperti dalle assicurazioni dei rispettivi condomini.

Intanto prosegue la raccolta fondi per aiutare le famiglie colpite, che andrà avanti fino alla fine di gennaio. Fino al 16 dicembre sul conto trasparente della città di Prešov erano registrati 70mila donatori, grandi e piccoli, per un importo di 3,2 milioni di euro. Altri 800mila euro sono stati raccolti dalla fondazione Nadácia TV JOJ. Altro denaro è arrivato da comuni e regioni, oltre a un contributo straordinario di un milione di euro per la messa in sicurezza dell’edificio fornito dal governo. Il denaro raccolto sarà messo dal comune a disposizione delle famiglie. Saranno i singoli proprietari degli appartamenti a decidere se usare i fondi per costruire un nuovo condominio nello stesso luogo oppure se ricevere il denaro per andare altrove. Le compagnie assicurative stanno gradualmente compensando gli assicurati per i danni causati dall’esplosione e dall’incendio dell’edificio. Tra le altre, come Trend ieri, finora Allianz – Slovenská poisťovňa (SP) ha versato oltre 235.000 euro di assicurazione sulla casa, e Generali 100.000 euro, a partire già dal 10 dicembre.

