Aiuti finanziari record nel 2019 agli apicoltori slovacchi

Nel 2019 il ha assegnato agli apicoltori slovacchi aiuti straordinari pari a 1,1 milioni di euro a sostegno dell’impollinazione, fatto che ha consentito un aumento del numero di alveari. Di fatto, dice il ministero, oggi la Slovacchia è uno dei pochi paesi in Europa in cui l’apicoltura è in aumento. Il ministro dell’Agricoltura Gabriela Matečná (SNS) ha dichiarato poi coltre oltre 80 apicoltori hanno ricevuto indennizzi per 152mila euro dopo che i loro alveari sono stati colpiti dalla peste americana, mentre un altro contributo di 1,5 milioni di euro è stato fornito al settore attraverso il programma nazionale di stabilizzazione e sviluppo dell’apicoltura.

Il sostegno ministeriale ha avuto un risultato straordinario, secondo l’Associazione degli apicoltori slovacchi, che hanno lavorato insieme al ministero dell’Agricoltura per altri mezzi di sostegno per gli apicoltori e la loro competitività. L’associazione è del resto impegnata senza sosta nella lotta contro il miele truffaldino e si aspetta dal ministero “provvedimenti risoluti”. A questo proposito, il ministero pensa all’acquisto di un dispositivo per identificare l’origine geografica e la composizione del miele, in modo da penalizzare i produttori di miele falso sia dentro che fuori dell’UE.

Secondo quanto ha detto Matečná, in Slovacchia ci sono oggi oltre 19.150 apicoltori e più di 305.000 alveari. In dieci anni il numero di apicoltori è aumentato di 5.000, mentre il numero di alveari è aumentato di 100.000, oltre il 30%.

(Red)

