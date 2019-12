Anche i liberali di SaS entrano nel Patto di non aggressione dell’opposizione

Il partito Libertà e Solidarietà (SaS) ha aderito lunedì al patto di non aggressione già firmato nelle scorse settimane dagli altri partiti dell’opposizione Movimento democratico cristiano (KDH), la coalizione Progresivne Slovensko-Spolu e dal partito Za ľudí. Richard Sulik, capo di SaS, ha sottolineato che il patto contiene una clausola vincolante che esclude una collaborazione post-elettorale con i socialdemocratici di Smer-SD, con il Partito nazionale slovacco (SNS) e con la destra estrema del Partito popolare Nostra Slovacchia. Con questo accordo, che pur con tutte le buone intenzioni crea un piano comune di lavoro per gli aderenti ma non obbliga nessuna delle forze firmatarie ad una alleanza né prima né dopo le elezioni del 29 febbraio prossimo, si vuole creare «un’alternativa unificata, forte e stabile», ha detto Andrej Kiska di Za ľudí. I quattro leader hanno inoltre auspicato che anche il capo del partito OLaNO, Igor Matovič, si unisca a loro.

(Red)