NBS: crescita slovacca in rallentamento quest’anno al 2,3%

Secondo le a medio termine della Banca nazionale della Slovacchia (NBS) per l’ultimo trimestre di quest’anno, pubblicato ieri, la crescita economica del paese dovrebbe rallentare al 2,3% quest’anno, per scendere ancora al 2,2% l’anno prossimo. NBS ha così ridotto le aspettative di 2 decimi di punto percentuale rispetto alla sua precedente previsione, sia per quest’anno che per il 2020. Tra le ragioni della correzione, la banca cita un ambiente esterno più debole, insieme a un attenuamento nei prossimi anni dei consumi interni, che finora avevano tenuto malgrado un deterioramento generalizzato della situazione. Il governatore Peter Kažimír ha inoltre avvisato di potenziali rischi “nell’aria” che potrebbero peggiorare le previsioni.

Nel 2021 il Prodotto interno lordo (Pil) della Slovacchia dovrebbe accelerare la sua crescita al 2,5%, e al 2,6% nel 2022. Il raffreddamento dell’economia avrà riflessi in una decelerazione della crescita occupazionale e dei salari per il 2020.

La Banca centrale stima all’1,3% la crescita dell’occupazione per quest’anno, mantenendo la precedente previsione, ma riduce di un decimo di punto, allo 0,2%, la stima per il 2020, e conferma allo 0,1% quella per il 2021. Come segnala Kažimír, è stato «registrato un record in termini di calo del tasso di disoccupazione», e ora «prevediamo che l’indebolimento del settore industriale comporterà anche un rallentamento della crescita dell’occupazione». In ogni caso, «gli stipendi continueranno a crescere più rapidamente dei prezzi», ha aggiunto il governatore.

Quanto alla disoccupazione, dovrebbe raggiungere il 5,9% quest’anno, il 6,2% l’anno prossimo e il 6,3% nel 2021. Mentre l’inflazione + prevista raggiungere il 2,7% quest’anno, attenuando il ritmo al 2,5% l’anno prossimo, al 2,1% nel 2021 e all’1,7% nel 2022.

(Red)

Foto PIX1861