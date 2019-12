Ministro Matečná: “Non possiamo tollerare gli scandali alimentari tedeschi”

Dopo la contaminazione della carne dal Brasile di due anni fa, nelle ultime settimane è scoppiato un nuovo scandalo alimentare in Germania. Le autorità tedesche hanno trovato nel marzo scorso sostanze pericolose nei prodotti a base di carne “organici” destinati a bambini e neonati e commercializzati dalla nota catena di distribuzione tedesca DM. Si tratta di particelle di plastica, residui di detergenti contenenti cloro e aflatossine, sostanze altamente tossiche e cancerogene. In autunno lo scandalo dei prodotti a base di carne contaminati dalla listeria commercializzati con 13 marchi diversi in 21 paesi dell’UE, tra cui la Slovacchia, ha costretto il grande produttore di carne tedesco Wilke a un fermo amministrativo, durante il quale la società ha dichiarato fallimento. Tuttavia, le autorità hanno preso provvedimenti solo dopo la morte di tre persone e l’avvelenamento di altre 37 persone in Germania.

La Germania esporta molti prodotti alimentari in Slovacchia, dove le catene di distribuzione tedesche hanno una quota di mercato molto elevata. Proprio per questa ragione, il ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale Gabriela Matečná ha discusso questo problema con l’ambasciatore tedesco in Slovacchia, Joachim Bleicker. «Se qualcuno vuole esportare in Slovacchia, deve prima garantire il controllo di qualità degli alimenti nel proprio paese di origine», , che ha sottolineato che la Slovacchia «è uno dei paesi con il miglior controllo alimentare nell’UE» .

Matečná ha inoltre sottolineato la necessità di evitare massicce esportazioni di prodotti insufficientemente controllati e potenzialmente pericolosi. «Abbiamo combattuto contro i doppi standard di qualità dei prodotti alimentari nell’Unione europea, ma combatteremo anche contro l’importazione di alimenti di bassa qualità», ha affermato il ministro.

