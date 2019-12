Aperto oggi il tratto dell’autostrada D1 Budimír-Bidovce intorno a Košice

14,4 chilometri dell , un tratto che dovrà servire come parte della tangenziale intorno a Košice. La costruzione di questa sezione di strada, che sono durati tre anni dal novembre 2016 come da termini previsti dal bando di appalto, comprende 23 ponti e quattro incroci. Il progetto è stato finanziato con fondi dell’UE e in parte con risorse di bilancio della Slovacchia. La commessa è stata vinta da Skanska SK per un importo di 197,4 milioni di euro oltre all’Iva.

Il tratto è collegato all’autostrada D1 da Prešov a Budimír. Una nuova circonvallazione sud-orientale intorno a Košice, la sezione di R2 Košice – Šaca – Košické Oľšany, sarà collegata in futuro a questa tratta. La Società delle autostrade nazionali (NDS) prevede di arrivare alla firma di questo contratto nella prima metà del 2020. L’insieme delle tre sezioni creerà un collegamento continuo dal confine slovacco-ungherese a Ružomberok nella regione di Žilina sulla strada verso la Polonia.

Nel sottolineare la puntualità della conclusione dell’opera secondo i piani, il ministro ha ricordato che la costruzione del tratto in questione ha subito alcune interruzioni di natura straordinaria, come una frana, che ha rallentato i lavori, e restrizioni estive durate 5 mesi a causa della nidificazione dell’aquila reale, che in Slovacchia è soggetta alla massima protezione come uccello a rischio di estinzione.

