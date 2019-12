Prešov, iniziata la demolizione dei piani alti del condominio esploso

Accompagnato da misure speciali di sicurezza, è il lavoro di smantellamento degli ultimi piani del condominio di via Mukačevská 7 a Prešov che sono stati devastati dall’esplosione e dal successivo incendio del 6 dicembre scorso. Ad occuparsene è una società specializzata ceca, che sta utilizzando una speciale attrezzatura con un braccio di 68 metri dotato di una pinza che deve tagliare e rimuovere i pannelli prefabbricati della parte superiore dell’edificio. Ci si è rivolti all’estero perché in Slovacchia non esistono imprese in grado di svolgere un lavoro come questo. Il macchinario, che pesa 214 tonnellate ed è statp trasportato da un bestione lungo trenta metri, è arrivato venerdì dalla Repubblica Ceca con un convoglio di quattro mezzi scortato come trasporto eccezionale attraverso il valico di frontiera Drietoma, proseguendo in Slovacchia verso Trenčín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad e Prešov. Estendendo al massimo il braccio meccanico, gli operatori potranno lavorare a una distanza dal palazzo ritenuta sicura. La scelta di questa modalità è dovuta del resto, come già avvenne per i soccorsi e l’opera di spegnimento dell’incendio da parte dei pompieri, al crollo delle scale del palazzo (fatto che pone interrogativi sulla qualità costruttiva dell’edificio), consentendo di raggiungere i piani incriminati solo dall’esterno.

Il comune di Prešov ha comunicato che al momento non si è in grado di definire esattamente quanto tempo ci vorrà per rimuovere pannelli e macerie dai piani che si devono eliminare – gli ultimi quattro o cinque. Lo stato attuale dell’edificio impone l’esecuzione dei lavori con grande cautela. Cautela e attenzione sono anche dovute al fatto che in uno dei piani da abbattere ci sarebbe la salma dell’ultima vittima, l’ottava, il cui corpo non è ancora stato trovato.

Per eseguire l’operazione è stata chiusa una zona di sicurezza intorno all’edificio e sono stati temporaneamente evacuati i residenti degli edifici vicini. L’autorità comunale ha imposto per oggi e domani agli abitanti del complesso abitativo di via Mukačevská, ingressi numero 3, 5, 9, 11 e 13, di lasciare i loro appartamenti alle 8 del mattino. Potranno rientrarvi alle 17. Chi non sa dove andare sarà accolto presso il locale centro diurno Druzhba. Ulteriori annunci su come procedere verranno diffusi nei prossimi giorni. Inoltre, è stato imposto il divieto di accesso ai tetti della città per l’osservazione, la fotografia o le riprese dell’operazione di demolizione. La polizia municipale vigilerà sull’osservanza dell’ordinanza, anche con l’uso di un drone aereo, avverte il comune.

Un ulteriore punto interrogativo è l’eventuale decisione di demolire l’intero edificio. A questa domanda si potrà rispondere solo dopo la rimozione degli ultimi piani e una verifica approfondita della stabilità statica della costruzione.

L’esplosione è avvenuta dopo le 12:00 di venerdì 6 dicembre. Da ore si sentiva in zona un forte odore di gas. L’incendio che ne è seguito è stato spento completamente solo alle 7 del mattino successivo. Sette vittime sono state accertate, e una persona è ancora dispersa. Sarebbe una donna residente in uno negli ultimi piani del condominio. Decine di pompieri da diversi presidi, da Prešov ma anche da Sabinov, Košice, Levoča, Bardejov, Lipany, Hanušovce nad Topľou, si sono dati il cambio per il difficile intervento, che li ha visti impegnati per quasi venti ore. Tre dei vigili del fuoco che si sono distinti in modo particolare nell’operazione sono stati premiati la scorsa settimana dal ministro dell’Interno Denisa Saková, che si è complimentata per la gestione dell’intervento e per il salvataggio di numerose persone bloccate nei piani distrutti e impossibilitate a scendere dalla mancanza delle scale. Il riconoscimento è andato al comandante che ha diretto l’intera operazione, Perter Bartos, capace di prendere decisioni cruciali a volte in pochi istanti, e a due pompieri che hanno rischiato la loro vita risalendo la colonna dell’ascensore per raggiungere i piani alti e salvare le vite degli inquilini presenti.

I residenti di 69 appartamenti sono ancora fuori casa. Il comune sta cercando e organizzando per loro alloggi alternativi, e diversi privati si sono fatti avanti per offrire una dimora. Secondo il municipio tutti coloro rimasti senza casa dovrebbero ricevere un alloggio sostitutivo entro Natale. In questo frangente la città e l’intera Slovacchia ha dato prova di grande solidarietà. Oltre all’impegno immediato di comune e croce rossa, una raccolta di abiti e beni di prima necessità per le famiglie colpite è stata avviata quasi subito con la creazione di un gruppo su Facebook che ha ottenuto immediata una pronta risposta da parte degli slovacchi. Le sedi locali delle catene commerciali hanno aderito alla raccolta con propri contributi in merce e denaro. Il primo ministro Peter Pellegrini ha stanziato un milione di euro dalla riserva del governo per i lavori necessari alla messa in sicurezza dell’edificio, e le regioni di Prešov e Košice hanno approvato lo stanziamento di 50 e 100 mila euro rispettivamente. Una raccolta organizzata dalla fondazione di TV JOJ ha superato i 750mila euro. Sul di Prešov fino a giovedì erano pervenuti 2,9 milioni di euro dalle varie donazioni.

(La Redazione)

Foto FB/

FB/