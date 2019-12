Sondaggio Polis: Smer primo, poi ĽNSN, Za ľudí e OĽaNO

Dopo quello di Focus, venerdì è uscito l’ultimo , svolto per conto di TV JOJ, con risultati molto diversi, quasi a confermare le ragioni esposte dai parlamentari socialdemocratici per portare in Parlamento una moratoria di quasi due mesi prima del voto di ogni tipo di sondaggi politici perché “soggetti all’influenza dei partiti, differiscono spesso anche di molto dall’uno dall’altro e confondono gli elettori”.

Nell’indagine svolta tra il 7 e l’11 dicembre il partito Smer-SD risulta primo con il 18,1% dei voti, davanti alla formazione di destra estrema Kotlebovci – Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽNSN) sarebbe secondo con il 12,2%, mentre Za ľudí dell’ex presidente Kiska arriva terzo, votato dal 10,1% degli oltre mille intervistati. Seguono OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena sdola al 9,8%, che supera la coalizione Progresívne Slovensko/Spolu (9,5%), il Partito nazionale slovacco (SNS, 7%), il Movimento democratico cristiano (KDH, 6,1%), Sme Rodina (5,5%) e SaS (5,2%). A sorpresa, almeno a vedere molti dei sondaggi degli ultimi tempi, entrerebbero in Parlamento anche due partiti della galassia etnica ungherese, Most-Híd e MKS (composto da SMK e altre formazioni etniche minori), entrambi con il 5,2%.

Rimangono fuori Dobrá voľba dell’ex ministro Drucker (2,4%), Vlasť (Patria) di Harabin (2,2%), Socialisti.sk (0,8%), Starostovia a nezávislí kandidáti (0,5%) e Máme toho dosť! (0,2%), il nuovo partito dei piccoli agricoltori in lotta per la terra.

Smer otterrebbe 29 seggi, ĽSNS 20, Za ľudí e OĽaNO 16, PS/Spolu 15, SNS 11, KDH 10, Sme rodina 9, Most-Híd, MKS e SaS 8. Secondo il sondaggio, il 56% degli intervistati è intenzionato a recarsi ai seggi, mentre il 32% è indeciso.

(Red)

Illustr. BS