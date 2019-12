Grazie Brexit: in Slovacchia mai tante ditte britanniche come oggi

Secondo la società di consulenza quest’anno sono state aperte in Slovacchia 229 aziende, portando il numero totale di entità societarie che fanno capo a persone e capitali del Regno Unito al record storico di 1.532. Un altro record è l’ammontare totale del capitale registrato, oggi pari a 1,085 miliardi di euro. Il numero di aziende con proprietà britannica in Slovacchia cresce costantemente dal 2015, quando erano 988. Da allora questo numero è cresciuto fino alle attuali 1.532 aziende, oltre il 50% in più in quattro anni. L’ammontare di capitale cresce tre volte di più.

(Red)

Illustr. Pxhere