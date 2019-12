Moratoria sui sondaggi, i trasgressori rischiano multe di 100 mila euro

I rappresentanti del ministero degli Interni e dell’Ufficio della Commissione di Stato con i delegati di Facebook e Google in Slovacchia in relazione al controllo del rispetto della nuova normativa che prevede una moratoria elettorale di 50 giorni per la pubblicazione di sondaggi politici. Obiettivo del ministero è riuscire ad acquisire i dati delle persone che pubblicano onlinw informazioni soggette a sanzioni.

Secondo l’emendamento approvato dal Parlamento, che è entrato in vigore nonostante il veto della presidente della Repubblica, i sondaggi possono essere pubblicati legalmente solo fino alla mezzanotte del 9 gennaio 2020, vale a dire cinquanta giorni esatti prima del voto del 29 febbraio. Chi dovesse essere tentato di pubblicare sondaggi online, e in particolare su Facebook, anche oltre quella data sappia che sarà difficile farlo in totale anonimità e che le multe possono arrivare fino a 100.000 euro per i singoli individi, e fino a 300.000 euro nel caso dei partiti politici.

L’estensione del divieto di pubblicare sondaggi pre-elettorali da 14 a 50 giorni ha generato una grande discussione in Slovacchia, ed è criticata da sei slovacchi su dieci. La presidente Zuzana Čaputová ha fatto appello contro il provvedimento alla Corte costituzionale, ritenendo che invada il campo di diritti e libertà civili, e ne chiede la sospendere degli effetti fino a che la Corte non si pronunci. Il ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajčák sottolinea che ora la Slovacchia è al terzo posto mondiale per lunghezza della moratoria, dietro solo a due stati africani, il Camerun e la Tunisia.

Se la Corte costituzionale dovesse prendere un decisione in tempi brevi, la moratoria sui sondaggi tornerà ai precedenti 14 giorni. Rimane invariato il divieto di fare campagna elettorale nelle 48 ore precedenti l’apertura dei seggi, previsto per le ore 7 di sabato 29 febbraio.

(La Redazione)

Foto PDPics