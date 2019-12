Uso dei monopattini elettrici in Slovacchia: le nove cose da sapere

In base alle nuove norme del codice stradale entrate in vigore dal 1° dicembre, l’uso dei monopattini elettrici è stato regolamentato in Slovacchia in misura più restrittiva. La polizia di Stato ha mostrato con un video postato sui social network come usare – e come non usare – il monopattino per essere in regola con la normativa e non provocare problemi ai pedoni o incidenti nel traffico cittadino.

Innanzitutto, non tutti i monopattini sono uguali, anche se tutti hanno due ruote, una pedana e un manubrio innestato sulla stessa. La legge ora distingue i monopattini “normali”, a spinta umana, da quelli con un motore ausiliario – e cioè in particolare quelli con propulsione elettrica oggi così popolari sulle strade. Nove sono le regole di base che ogni utilizzatore dovrebbe conoscere:

1. Se si guida un monopattino con motore, allora si diventa dal punto di vista legale conducenti di un veicolo non motorizzato. Valgono in questo caso le regole dei ciclisti.

2. Se si guida un monopattino classico, secondo la legge il conducente è un pedone, e deve guidare sul marciapiede e non sulla strada.

3. Non si può bere prima di guidare un monopattino elettrico a meno che non si adoperi il mezzo in un villaggio o su una pista ciclabile. Non si può in ogni caso superare il valore dello 0,5 per mille di alcol nel sangue (più o meno una birra).

4. Si può guidare il monopattino elettrico sulle piste ciclabili, ma facendo attenzione a non mettere in pericolo o intralciare i ciclisti.

5. È possibile per i monopattini a motorizzazione elettrica viaggiare sul marciapiede ad una velocità massima di circa 5 km / h.

6. I conducenti di monopattini con motore ausiliario non possono guidare appaiati, ma soltanto in fila indiana uno dietro all’altro.

7. Durante la guida, il conducente del monopattino deve tenere entrambe le mani sul manubrio (a meno che non sstia indicando un cambio di direzione, come in bicicletta).

8. Non è possibile trasportare più persone sul monopattino elettrico, né trasportare animali o merci che potrebbero rendere difficile la guida.

9. Non si può guidare un monopattino con motore ausiliario per strada se non si sono compiuti i 15 anni. Fa eccezione l’uso nelle aree residenziali, le strade sterrate o le piste ciclabili.

ELEKTRICKÉ KOLOBEŽKY: VŠETKY INFORMÁCIE, KTORÉ MUSÍTE VEDIEŤ⚠️Toto video je súčasťou nového seriálu o novele cestného zákona, ktorá je účinná od 1. decembra. V seriáli sa zameriavame na hlavné zmeny v zákone.➡️ Kto môže jazdiť na elektrickej kolobežke?➡️ Kde sa na nej môžu pohybovať deti?➡️ Môžu ísť elektrokolobežkári po ceste ako autá?➡️ Ako to je s alkoholom?➡️ A čo prilba?➡️ Ako môžu ísť elektrokolobežkári po chodníku?➡️ a o mnoho viac priamo vo videuIDÚ SVIATKY, MNOHÍ TAKÝTO PEKNÝ DARČEK DOSTANETE POD STROMČEK, TAK ZDIEĽAJTE TOTO VIDEO PRE PRIATEĽOV! Uverejnil používateľ Utorok 10. decembra 2019

