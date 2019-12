Conducente italiano arrestato a Bratislava per guida in stato di ebbrezza

Il 6 dicembre un cittadino italiano di 45 anni è stato fermato dalla polizia stradale sull’autostrada D1 a sud della capitale in direzione Pristavny Most ( ), mentre guidava ondeggiando con la sua vettura da una corsia all’altra. Una pattuglia della polizia, che ha avvistato l’auto che si muoveva da una corsia all’altra in modo incerto e senza l’utilizzo degli indicatori di direzione, ha subito bloccato il mezzo e fatto scendere il conducente, che era in evidente stato di alterazione.

TALIANSKY REKORDÉR SA ,,MOTAL" NA BRATISLAVSKEJ DIAĽNICI 🚓 🇮🇹Koncom uplynulého týždňa spozorovali policajti oddelenia mýtnej polície vozidlo, ktoré počas jazdy prechádzalo z jedného jazdného pruhu do druhého bez použitia svetelného znamenia o zmene smeru jazdy. Vozidlo bezodkladne zastavili a nakoľko vodič bol zjavne pod vplyvom alkoholu, podrobili ho dychovej skúške. Tá skončila s výsledkom 1,78 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 3,71 promile – stav vážnej otravy alkoholom. 45-ročný vodič – občan Talianska, bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie. Ďalšia jazda mu bola zakázaná, bol mu zadržaný vodičský preukaz a po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave sa týmto prípadom zaoberá, poverený policajt začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V tejto súvislosti bol zároveň podaný návrh na prepadnutie veci – osobného motorového vozidla zn. Citroen. Uverejnil používateľ Utorok 10. decembra 2019

L’esame del “palloncino” ha consentito di rilevare un tasso alcolemico di 3,71 parti per mille di alcol nel sangue, vale a dire uno stato di ebbrezza accentuato, fatto che ha provocato l’immediata detenzione dell’uomo e il ritiro della patente. Il funzionario di polizia incaricato ha dato avvio a un procedimento penale per il reato di minaccia generale sotto l’influenza di una sostanza che crea dipendenza, oltre a proporre al giudice il sequestro dell’auto. Nel video messo online dal dipartimento della polizia regionale di Bratislava, che mostra l’azione degli agenti sull’autostrada, viene mostrata una immagine dalla portiera dell’auto in cui appaiono un paio di lattine di birra vuote.

In Slovacchia, lo ricordiamo, vige da sempre la cosiddetta “tolleranza zero”, vale a dire “zero per mille” e non è consentito bere nemmeno un goccio di vino o birra prima di mettersi al volante.

(La Redazione)

Foto /KRPZBA