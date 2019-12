Straniero ucciso a Bratislava, arrestati in Ungheria due serbi accusati di omicidio volontario

Tre arresti sono stati eseguiti per l’omicidio di un ragazzo serbo di 22 anni picchiato a morte a Bratislava nella prima mattina di domenica 8 dicembre. Si tratta di due connazionali serbi che sono stati e sui quali pende una accusa di omicidio colposo per avere, poco dopo le cinque del mattino di domenica nella Città vecchia di Bratislava, preso brutalmente a botte la vittima fino a provocarne la morte. All’arrivo della polizia, avvertita da passanti, il giovane era stato di incoscienza ed è morto nonostante gli sforzi dei soccorritori per salvarlo. Un terzo uomo, cittadino della Macedonia del Nord, arrestato in Slovacchia, è in custodia ma non ancora accusato.

La polizia slovacca è riuscita a risalire ai presunti colpevoli e ad ottenerne gli arresti grazie alla collaborazione con il centro nazionale dell’Interpol e la polizia ungherese, dopo che il tribunale distrettuale di Bratislava I ha emesso un mandato di arresto europeo. I due accusati, fermati sull’autostrada M1 dalla polizia della provincia di Komárom-Esztergom, sono in , e la giustizia slovacca sta preparando gli atti per richiederne l’estrasizione. Per il reato di cui sono accusati il codice penale slovacco prevede una condanna da 7 a 10 anni.

Il fatto è avvenuto davanti all’edificio che ospita la sede centrale delle Poste slovacche, in Námestie SNP, in una zona a ridosso delle vie più trafficate della movida notturna e soprattutto nei weekend. La polizia aveva chiesto aiuto a eventuali testimoni per chiarire l’andamento dei fatti e l’identificazione di alcune persone che si vedono in presa da una telecamera di sicurezza della zona.

❗MOHLI BY POMÔCŤ OBJASNIŤ NEDEĽNÝ ÚTOK NA CUDZINCA NA NÁM. SNP❗AK POZNÁTE OSOBY NA ZÁBEROCH BEZODKLADNE KONTAKTUJTE POLÍCIU!Policajti prvého bratislavského okresu naďalej intenzívne pracujú na objasnení útoku, ku ktorému došlo v nedeľu krátko po 05.00 hod v blízkosti hlavného vchodu do budovy Hlavnej pošty v Bratislave. Následkom útoku doposiaľ neznámeho páchateľa utrpel poškodený 22-ročný cudzinec zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. V rámci vyšetrovania bol zabezpečený kamerový záznam, ktorý zobrazuje priebeh udalosti. V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení mužov na záberoch. Muži, po ktorých totožnosti policajti pátrajú, by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu tohto prípadu, malo by ísť o cudzincov hovoriacich srbským jazykom vo veku od 20 do 35 rokov. V tejto súvislosti vyzývame občanov, aby v prípade, ak poznajú osoby na zázname a fotografiách a vedia poskytnúť informácie k ich totožnosti, prípadne ich pobytu, ihneď kontaktovali políciu. Uverejnil používateľ Pondelok 9. decembra 2019

Nel 2018 poco lontano da lì è stato ucciso in modo simile un cittadino filippino residente, impiegato nella filiale locale di una multinazionale.

(Red)