Robert Fico è tornato a casa e si sta riprendendo, la sua pressione è stabilizzata

I vicepresidenti del partito Smer-SD Peter Žiga e Richard Raši hanno informato i media sul fatto che le condizioni di salute del leader Robert Fico si sono stabilizzate, e ora il capo dei socialdemocratici è in convalescenza a casa sua, dove si sta riprendendo. La sua pressione non è però ancora del tutto ristabilita, ha detto Žiga. Secondo quanto detto da Raši, la pressione sanguigna di Fico, che sabato 7 dicembre ha dovuto rinunciare al congresso celebrativo dei 20 anni del partito, era molto alta e per una completa guarigione ci vorrà del tempo. «Sono stato con lui ieri, sta riprendendo le forze, ci vorranno ancora un po’ di giorni. Ha il desiderio e l’ambizione di tornare di nuovo con pieno vigore». Ha aggiunto che Robert Fico rimarrà in politica «finché lo vorrà e potrà tenere il passo».

(Red)

