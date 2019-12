La gioia del Natale è insita nel cervello umano: lo conferma la scienza

Dicembre, le luminarie, gli alberi addobbati a festa, i presepi: è ufficialmente cominciato il periodo più magico dell’anno, ovvero, Natale. Usanza vuole che si addobbi casa l’otto dicembre, con la ricorrenza dell’Immacolata Concezione, ma da parecchi anni, ormai, la nuova tradizione, affermatasi, è quella di cominciare a decorarla già dalla metà di novembre – nelle grandi città, addirittura, dopo Halloween e la Commemorazione dei defunti. Tuttavia, nonostante per alcuni sia strano discostarsi dalle tradizioni, uno studio, realizzato in Danimarca, afferma che, in realtà, lo spirito natalizio è proprio una componente del cervello.

Come riporta , gli scienziati dei dipartimenti di Neurologia e Fisiologia Clinica dell’università di Copenaghen hanno analizzato un gruppo di dieci persone, otto uomini e due donne, amanti del Natale e che lo hanno festeggiato sin da piccoli, confrontandoli con un gruppo, invece, di origine pakistana, indiana, irachena e turca – abitanti in Danimarca però. Sottoposti a risonanza magnetica, nel frattempo, a queste persone, è stata somministrata la visualizzazione di 84 immagini, una dopo l’altra, tutte a tema natalizio. Mostrate per due secondi cadauna, successivamente, i partecipanti al test hanno risposto a un questionario con domande riguardanti le proprie abitudini natalizie. Infine, si è proceduto alla comparazione fra il primo e il secondo gruppo, la quale ha rivelato che guardare disegni, raffigurazioni, e quant’altro, appartenenti al Natale, attiva ben cinque aree nell’encefalo: la corteccia somatosensoriale, la corteccia motoria primaria, la corteccia premotoria, e i lobuli parietali inferiori e superiori.

Dato questo, è possibile affermare – relativamente, almeno, ai risultati più evidenti dell’esperimento – che esiste un vero centro neurologico “addetto alle emozioni tipicamente natalizie”. Può darsi che lo studio in questione abbia qualche limite in proposito, ma è indubbio che la magia del Natale emozioni chiunque vi entri in contatto; e non vi è luogo d’origine che tenga a determinare questo: anche il Natale ci rende tutti uguali.

(Anastasia Gambera, cc by)

Foto CC0