Commercio estero, surplus in ottobre di 368 milioni di euro

Il commercio con l’estero della Slovacchia ha registrato in ottobre un avanzo di 368,7 milioni di euro, 64 in più dell’ottobre 2018. I dati rivelati dall’Ufficio di Statistica slovacco indicano che in ottobre l’export totale è aumentato dello 0,1% su base annua a 7,6 miliardi di euro, mentre le importazioni sono risultate in flessione di 0,8 punti percentuali a 7,3 miliardi di euro.

Nei primi dieci mesi di quest’anno la Slovacchia ha contabilizzato un saldo in eccedenza di 1 miliardo, inferiore all’1,4 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso, mentre le esportazioni hanno complessivamente realizzato una crescita del 2,0% su base annua a 67,1 miliardi di euro contro importazioni per 66,1 miliardi, il 4,4% in più su base annua.

(Red)

Foto HesselVisser