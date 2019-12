I prezzi del pedaggio autostradale in Slovacchia per il 2020

Il cambiamento più grande nel sistema di pagamento del pedaggio per il 2020 consiste nel fatto che il contrassegno annuale, che fino a quest’anno era valido per l’esercizio corrispondente all’anno solare (ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre) a prescindere dal momento del suo acquisto, sarà disponibile per la prima volta con validità di 365 giorni, dopo la recente modifica legislativa. Vale a dire che i conducenti di autovetture e mezzi fino a 35 quintali lo potranno utilizzare per un intero anno a partire da qualunque data lo abbiano acquistato. In caso di rimorchi, come un carrello o una roulotte, si deve acquistare una vignetta supplettiva per il secondo mezzo solo nel caso la combinazione dei due mezzi superi i 35 quintali (come si presume sia il caso della roulotte).

La targa di ogni automezzo che percorre strade a pedaggio ( ) viene scansionata da telecamere e se non è presente all’interno del sistema, ovvero se non ha acquistato la vignetta, viene automaticamente emessa un’ammenda per il proprietario del veicolo.

Da qualche anno la vignetta è solamente elettronica, e si può , attraverso l’app dedicata per dispositivi mobili, oppure nei – al banco o ai distributori self-service presso le stazioni di servizio e ai valichi di frontiera.

Quattro tipi di vignette elettroniche saranno disponibili in Slovacchia nel 2020. Quelle brevi da 10 o 30 giorni e due tipi di contrassegni a lungo termine: il classico annuale, valido per un anno solare (in realtà per tredici mesi, dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo) e quindi la vignetta da 365 giorni, novità dell’anno, che però sarà valida appunto per 365 giorni e non terrà conto dell’anno bisestile 202000.

I prezzi saranno gli stessi di quest’anno:

Vignetta autostradale per 1 anno o 365 giorni: € 50,00

Vignetta per 30 giorni: € 14,00

Vignetta per 10 giorni: € 10,00

Attenzione: la vignetta da 365 giorni sarà disponibile soltanto dopo il 1° febbraio 2020.

Si può verificare la validità della vignetta attraverso il sito web , inserendo il numero di targa dell’auto e il codice di sicurezza. Oppure chiamando il numero di servizio della Società delle autostrade nazionali (NDS) 00421 2 32 777 777.

Se si acquista una vignetta elettronica inserendo indirizzo e-mail o numero di telefono, il sistema dovrebbe inviare un messaggio 3 giorni prima della scadenza della stessa, in caso la si voglia rinnovare.

(Fonte )

Foto Aleksejs Bergmanis