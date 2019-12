Crescita PIL della Slovacchia in rallentamento all’1,3% nel 3° trimestre

Nel terzo trimestre di quest’anno si è ancora più accentuata la decelerazione della crescita del PIL slovacco: l’aumento del prodotto interno lordo a prezzi fissi è stato dell’1,3%, 3,3 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo i dati riferiti slovacco questa è stata la crescita più bassa dal quarto trimestre 2013. Nel primo trimestre 2019 il PIL slovacco era cresciuto del 3,8%, e del 2,2% nel secondo.

La crescita del PIL nel terzo trimestre in confronto al trimestre precedente è stata dello 0,4% in termini reali, dopo la correzione degli effetti stagionali. Il PIL totale a prezzi correnti nel periodo luglio-settembre 2019 ha totalizzato 24,56 miliardi di euro, il 3,4% in più su base annua.

(Red)