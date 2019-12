Sette università firmano accordo di associazione per ricerca e tecnologia

Lunedì 2 dicembre sette università slovacche con orientamenti verso ricerca e tecnologia di associazione. Nel corso di una riunione a Bratislava la cosiddetta ‘Associazione V7’ (Združenie V7), che prende il nome dall’iniziale di Výskum, ricerca, ha concordato un approccio comune per quanto riguarda la promozione del sostegno alla scienza, alla ricerca e alle innovazioni nello spazio di ricerca slovacco ed europeo. La Združenie V7 è nata nel 2013 come associazione di entità universitarie che dispongono di un’infrastruttura di ricerca scientifica di alto livello, tra cui parchi scientifici e centri di eccellenza universitari, in grado di aiutare lo sviluppo dell’innovazione e il trasferimento delle conoscenze della ricerca scientifica nella pratica.

L’accordo è stato firmato dall’Università Comenius di Bratislava, dall’Università tecnica slovacca di Bratislava (STU), dall’Università tecnica di Košice (TUKE), dall’Università Pavol Jozef Šafárik di Košice (UPJŠ), dall’Università di Žilina, dall’Università agraria slovacca di Nitra (SPU) e dall’Università di medicina veterinaria e farmacia di Košice (UVLF).

Le università hanno concordato, tra l’altro, che nella loro ricerca terranno conto delle necessità della vita reale, che apriranno nuove opportunità di collaborazione con le imprese e le istituzioni sociali, forniranno supporto alle attività di governo, della pubblica amministrazione e di altre autorità nei loro processi decisionali in materia di supporto scientifico, di ricerca e innovazione, si coordinranno nella presentazione comune di progetti per ottenere fondi strutturali e di investimento europei, e promuoveranno la condivisione congiunta delle infrastrutture scientifiche all’interno del V7, e faranno fronte comune per sostenere la creazione di nuove strutture di ricerca e innovazione.

