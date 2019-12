A Malta si avvicina la verità per Daphne Caruana Galizia

Ci sono voluti due anni per trovare un principio di risposta agli interrogativi sollevati dall’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. La vittima eccellente della vicenda è il primo ministro maltese Joseph Muscat, la cui posizione era ormai diventata insostenibile. Muscat ha annunciato che presto si farà da parte.

Due anni di pressioni locali e internazionali hanno fatto in modo che l’omicidio della giornalista, in un paese dell’Unione europea, non restasse impunito. La situazione sembrava senza speranze, ma negli ultimi giorni è arrivata la svolta che ha coinvolto l’entourage del primo ministro.

Caruana Galizia, 53 anni, era una di quei giornalisti che non mollano mai una pista, a prescindere dalle difficoltà e dai rischi, e si ostinava a lavorare sui dati emersi dai , i documenti provenienti da un paradiso fiscale che hanno coinvolto importanti figure della politica maltese. Ma il 16 ottobre 2017, quando ha messo in moto la sua auto, Caruana Galizia è stata uccisa da una bomba. Un lavoro da professionisti.

Uverejnil používateľ

Pressione costante

Al momento Joseph Muscat non è direttamente coinvolto dalle indagini, che tuttavia hanno evidenziato il ruolo dei suoi più stretti collaboratori. Due ministri e il capo di gabinetto di Muscat sono stati costretti alle dimissioni e una settimana fa un imprenditore vicino al governo è stato bloccato mentre si apprestava a fuggire a bordo di uno yacht, ed è tutt’ora in stato d’arresto.

Tutti gli interessati dall’indagine erano stati coinvolti dai Panama papers e dalle inchieste della giornalista sui conti offshore, il traffico d’influenze e gli introiti illeciti.

Foto cc by sa