Il centro commerciale Aupark a Bratislava evacuato per allarme bomba

Il centro commerciale Aupark in via Einsteinova a Bratislava è stato evacuato dalla polizia questa mattina dopo che un uomo in uno dei caffè ha affermato di avere una bomba. Il pronto intervento di una squadra speciale di agenti ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni, che è stato scortato alla stazione di polizia competente e nei confronti del quale è stato aperto un fascicolo per il reato penale di procurato allarme. Nel frattempo, gli artificieri hanno fatto una approfondita ispezione dell’edificio che ha dato esito negativo, mentre alcune ambulanze erano presenti alle uscite nel caso le cose si fossero messe male. Dopo il controllo, l’edificio è stato nuovamente riaperto.

