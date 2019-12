Nato, la Slovacchia quest’anno spenderà per la difesa l’1,74% del PIL

Nel rapporto presentato dal segretario generale della NATO Jens Stoltenberg venerdì, la Slovacchia dovrebbe spendere quest’anno per la difesa una quota dell’1,74% del PIL, piazzandosi tredicesima per gli investimenti militari tra i 29 Stati membri dell’Organizazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO). I dati rilevati si riferiscono alle comunicazioni da parte dei ministeri della Difesa delle spese fatte o previste durante l’anno fiscale, a favore delle forze armate nazionali, delle forze alleate o dell’organizzazione stessa.

La Slovacchia ha previsto di euro, pari a 294 euro pro capite. Nel 2018 aveva stanziato 1,098 miliardi di euro.

Sebbene le cifre per il 2018 e il 2019 siano stime, il target di bilancio per la difesa del 2% fissato dall’Alleanza sarà raggiunto quest’anno da sette Stati membri: USA, Grecia, Estonia, Gran Bretagna, Romania, Polonia e Lettonia. Nel frattempo ci si avvicineranno molto altri tre Stati membri: Lituania (1,98% del PIL), Turchia (1,89%) e Francia (1,84%).

Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese che spende di più per la difesa rispetto al PIL. Nel 2019 è previsto un budget del 3,42% del PIL. A seguire, viene la Bulgaria con il 3,25%. Ma ci sono anche paesi ancora molto indietro, addirittura sotto all’uno per cento: Lussemburgo (0,56%), Spagna (0,92%) e Belgio (0,93%).

La Slovacchia ha registrato nel 2019 spese particolarmente elevate per le attrezzature militari, pari al 41,7% della spesa complessiva, superata solo da Lussemburgo e Bulgaria. La media NATO in questo contesto è del 20%. Le Forze armate della Slovacchia nel 2019 sono composte da 11.700 truppe.

Fino allo scorso decennio, la percentuale del 2% era solo una soglia formale all’interno della NATO, ma dal 2014 gli Stati membri si sono impegnati a raggiungerla nella realtà, un obiettivo che dovrebbe essere raggiunto nel 2024. La Slovacchia, che è entrata nell’Alleanza nel 2004, si è impegnata anch’essa a raggiungere il 2% di spesa in difesa entro il 2024. Già dall’1,21% del 2018 all’1,74% del 2019 ha fatto un progresso notevole, ma c’è ancora da fare per quando, tra cinque anni, la spesa prevista a scopi militari sarà di circa 2,9 miliardi di euro, come indicato in del ministero della Difesa nell’ottobre di quest’anno.

(Red)

Foto mod.gov.sk

Foto gs.mil.sk