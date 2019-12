Uno slovacco è il nuovo portavoce della politica estera dell’UE

Il diplomatico slovacco Peter Stano è stato nominato ieri portavoce della politica estera dell’Unione europea. Stano sarà stretto collaboratore dell’Alto rappresentante dell’UE per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza della nuova Commissione europea guidata da Ursula van der Leyen, che è entrata in carica il 1° dicembre.

Peter Stano ha operato a Bruxelles nel 2011-14, quando fu il primo portavoce slovacco nel gruppo di portavoce della Commissione europea. Allora lavotò con il Commissario ceco dell’UE per l’Allargamento e la politica di vicinato Štefan Füle. Stano ha lavorato per 16 anni nei media pubblici, tra i quali l’emittente slovacca RTVS, BBC World Service e Deutsche Welle. Nel 2009 è entrato al ministero degli Esteri slovacco, come portavoce, una funzione ricoperta per due legislature, e di recente è stato ambasciatore per le migrazioni presso l’ufficio di rappresentanza slovacco a Beirut, in Libano. Stano parla cinque lingue straniere, e ne comprende ulteriori due.

(Fonte )