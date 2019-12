Elezioni 2020, i partiti hanno presentato le loro liste

I partiti avevano tempo fino al 1° dicembre per presentare le liste di candidati validi per le elezioni parlamentari del prossimo 29 febbraio. Quasi tutti i partiti hanno usato tutto il tempo utile per mettere a punto le liste e dunque solo ieri si è saputa la composizione della maggior parte degli elenchi delle candidature di partito.

Saranno 25 i partiti politici, movimenti e coalizioni che hanno presentato i loro candidati per le elezioni del 2020, come comunicato dal ministero degli Interni una volta scaduti i termini, domenica a mezzanotte. Entro lo stesso termine i partiti politici hanno dovuto pagare un deposito elettorale per un importo di 17.000 euro, che sarà loro restituito se otterranno almeno il 2% dei voti. Per la campagna elettorale, iniziata ufficialmente il 5 novembre, i partiti possono spendere un massimo di 3 milioni di euro (IVA inclusa). Ciascun partito deve disporre di un conto bancario trasparente, che viene regolarmente aggiornato nell’apposita sezione del sito del ministero degli Interni. La campagna si concluderà con una moratoria elettorale 48 ore prima del giorno delle elezioni.

Questi i partiti (in ordine alfabetico slovacco) che si presentano alle elezioni 2020, i cui nomi e simboli saranno presenti nelle schede di voto consegnate agli elettori, se la Commissione elettorale nazionale, che si riunirà il 6 dicembre, darà il suo via libera:

99% – občiansky hlas

Demokratická strana

Dobrá voľba (Buona scelta)

Hlas ľudu (Voce del popolo)

Hlas pravice (Voce della destra)

Kotlebovci-Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS)

Movimento democratico cristiano (KDH)

Magyar Kozossegi Osszefogas-Solidarietà della comunità ungherese

Máme toho dosť (Ne abbiamo abbastanza!)

Most-Hid

Gente ordinaria e Personalità indipendenti (OĽaNO) – NOVA – Unione cristiana (KU)-Zmena zdola (Cambio dal basso)

Práca slovenského národa (PSN)

Libertà e solidarietà (SaS)

Slovenská liga

Partito popolare slovacco di Andrej Hlinka (SĽSAH)

Partito nazionale slovacco (SNS)

Movimento di rinascita slovacca (SHO)

Sme Rodina

Smer-sociálna demokracia

Socialisti.sk

Solidarita – Movimento della povertà lavorativa

Sindaci e candidati indipendenti

Vlasť (Patria)

Za ľudí (Per la gente)

Coalizione Progresívne Slovensko-Spolu (PS-Spolu)

(Red)