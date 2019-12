I bambini sono i più colpiti dalla crisi climatica

«Un bambino che nasce oggi vivrà in un mondo di almeno quattro gradi più caldo rispetto alla media preindustriale», . La crisi climatica incide sulla salute umana dall’infanzia all’adolescenza, dall’età adulta alla vecchiaia, ma «i bambini sono sicuramente i più colpiti».

Nel suo rapporto la rivista britannica cita alcuni esempi. Per quanto riguarda la produzione agricola, probabilmente l’aumento della temperatura influirà negativamente sulla quantità e la qualità delle coltivazioni. Alcuni dati recenti sul mais e sulla soia sembrano confermarlo. Se questa tendenza continuerà, i bambini potrebbero soffrire le conseguenze della malnutrizione, particolarmente gravi per chi è in fase di crescita.

Un altro esempio sono le malattie infettive, alle quali i bambini sono particolarmente sensibili. Secondo gli esperti, il clima più caldo faciliterà la trasmissione dei virus della dengue e di altri patogeni trasmessi dalle zanzare. La crisi climatica potrebbe anche modificare la temperatura e la salinità dell’acqua marina nelle aree costiere, favorendo la diffusione del batterio del colera. Le ondate di calore sono la manifestazione più diretta del cambiamento climatico, e anche in questo caso la salute dei bambini potrebbe essere più a rischio di quella degli adulti. Dal rapporto emergono anche alcuni fattori positivi, come i 48 paesi che hanno deciso di collaborare per ridurre le conseguenze negative dell’emergenza climatica sulla salute delle persone.

(Claudia Grisanti, cc by nc)