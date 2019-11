UE: è nata la Commissione di Ursula von der Leyen, in sella dal 1° dicembre

Con 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astensioni, il Parlamento europeo ha votato ieri la nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leynen. Il collegio entrerà in carica il prossimo 1° dicembre per cinque anni. La seduta è iniziata con l’intervento della presidente eletta von der Leyen che presentato la sua squadra e ribadito gli impegni assunti in aula a luglio, oltre a quelli assunti dai commissari designati nel corso delle audizioni. Dal 1° dicembre, von der Leynen sarà formalmente la prima donna alla presidenza della Commissione europea, una commissione che mai come questa volta annovera commissari donne.

Questi i commissari

Frans Timmermans (Green Deal Europeo)

Margrethe Vestager (Concorrenza)

Valdis Dombrovskis (Un’economia che lavora per le persone)

Josep Borrell Fontelles (Un’Europa più forte nel mondo)

Maroš Šefcovic (Rapporti interistituzionali e internazionali)

Vera Jourová (Valori e trasparenza)

Dubravka Šuica (Democrazia e demografia)

Margaritis Schinas (Promuovere lo stile di vita europeo)

Johannes Hahn (Bilancio e amministrazione)

Phil Hogan (Commercio)

Mariya Gabriel (Innovazione e giovani)

Nicolas Schmit (Lavoro e diritti sociali)

Paolo Gentiloni (Economia)

Janusz Wojciechowski (Agricoltura)

Thierry Breton (Mercato interno)

Elisa Ferreira (Coesione e riforme)

Stella Kyriakides (Salute)

Didier Reynders (Giustizia)

Helena Dalli (Uguaglianza)

Ylva Johansson (Affari interni)

Janez Lenarcic (Gestione delle crisi)

Adina Valean (Trasporti)

Olivér Várhelyi (Politica di vicinato e allargamento)

Jutta Urpilainen (Rapporti internazionali)

Kadri Simson (Energia)

Virginijus Sinkevicius (Ambiente, Oceani e pesca).

(aise)

Foto cc by

Foto , 2019