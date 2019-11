Bratislava, il genio di Leonardo come matematico, astronomo e artista

Il tema dell’incontro (in lingua inglese) sarà la figura di Leonardo da Vinci inventore, ricercatore, artista, simbolo del Rinascimento, la cui poliedrica cultura riconosce l’importanza dei numeri e delle loro applicazioni per la conoscenza della natura e del mondo. porta il titolo “I numeri di Leonardo: un viaggio nel passato della matematica, dell’astronomia e dell’arte“.

Questo breve viaggio nella vita di un genio, alla scoperta anche di alcuni aspetti “emozionali” di un ricercatore in azione, sarà illustrato in modo coinvolgente e non convenzionale da Lorenzo Pizzuti, ricercatore e divulgatore scientifico presso l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Da grande cultore della comunicazione e della diffusione della scienza, Pizzuti ha vinto il primo posto nel 2016 nella selezione nazionale della divulgazione scientifica del talent show “FameLab – la scienza in 3 minuti” e ha partecipato alla finale internazionale a Cheltenham, in Gran Bretagna.

L’incontro sarà introdotto dalla dott.ssa Katia Rupel, PhD in Nanotecnologie e specializzanda in Chirurgia odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Trieste e organizzatrice della rassegna. Il progetto di divulgazione scientifica è coordinato dal prof. Matteo Biasotto dell’Università degli Studi di Trieste.

_

Quando: venerdì 29 novembre 2019, ore 18:00

Dove: Galéria Artotéka / Mestská knižnica, Kapucínska 1, Bratislava

Organizzato da: Mestská knižnica v Bratislave, Università di Trieste

Info: ,

Ingresso Libero