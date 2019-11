Smer ha deciso, sarà il premier Pellegrini il suo leader elettorale

Il primo ministro Peter Pellegrini sarà il capolista del partito Smer-SD alle elezioni parlamentari del febbraio 2020, davanti al presidente Robert Fico che sarà il numero due. Al terzo posto il ministro degli Interni Denisa Saková. Seguono le candidature del vice premier per gli Investimenti e l’Informatizzazione Richard Raši, il deputato Juraj Blanar, il ministro dell’Economia Peter Žiga, il ministro delle Finanze Ladislav Kamenický, i parlamentari Jaroslav Baška ed Erik Tomáš e il capo dell’ufficio del governo Matúš Šutaj Eštok. È stato lo stesso Fico a scogliere i dubbi e fare i nomi nel corso di una conferenza stampa odierna dalla sede del partito, presenti tutti i dieci candidati di punta. Per la prima volta dalla sua nascita vent’anni fa, a guidare una lista elettorale del partito Smer non c’è il suo leader e fondatore Robert Fico.

Pellegrini ha dichiarato di avere accettato la responsabilità di leader elettorale, e che sarà un onore per lui «rappresentare il programma di welfare [del partito] da questa posizione», oltre a rappresentare «non solo gli oltre 15.000 membri ddi Smer-Sociálna demokracia, ma anche un’offerta di alternativa per un cambiamento responsabile e di socialdemocrazia a tutte le persone in Slovacchia». L’elenco dei candidati, ha sottolineato Pellegrini, «è una combinazione di esperienza e prevedibilità, ma anche di nuovo sangue e nuova energia di cui avremo bisogno nei tempi nuovi [che ci attendono]. Dopo aver vinto quattro elezioni parlamentari, la socialdemocrazia slovacca ha un nuovo leader elettorale, ma lo stesso obiettivo: ottenere dalla gente il mandato più forte possibile per la [nostra] politica sociale e metterla in pratica come parte del futuro governo».

Fico, che almeno in pubblico ostenta armonia e intesa con Pellegrini, anche se non di rado le opinioni dei due divergono, ha fatto gli auguri al collega ribadendo la volontà del partito di vincere anche le prossime elezioni.

(La Redazione)

