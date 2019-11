Veto annullato, ok dal Parlamento alla moratoria sui sondaggi elettorali

Il Parlamento in seduta plenaria nuovamente ieri senza apporre alcuna modifica l’emendamento alla legge elettorale che include il divieto alla pubblicazione di sondaggi elettorali a partire da 50 giorni prima del voto. Il provvedimento, già passato in Parlamento in ottobre, aveva ricevuto il veto della presidente Zuzana Čaputová che lo ha rimandato al mittente con le sue osservazioni. Una nuova approvazione è tuttavia in grado dare efficacia alla legge anche senza la firma del capo dello Stato, e dunque superando il veto presidenziale. La moratoria sul silenzio elettorale attualmente in vigore, valida anche per i sondaggi, è di 14 giorni.

Il leader dei socialdemocratici Robert Fico (Smer-SD) aveva informato ieri i media riguardo il conseguimento di una intesa all’interno della coalizione di governo per una seconda approvazione dell’emendamento allo scopo di superare il veto presidenziale. Nel disegno di legge si spiegava che i sondaggi di opinione sono spesso influenzati – e ordinati – dai partiti politici e sondaggi condotti da diversi proponenti nello stesso periodo danno cifre e risultati spesso molto diversi, confondendo gli elettori. Lo scopo dell’emendamento era dunque quello di «proteggere gli elettori dalla disinformazione e dalle informazioni tendenziose”.

La modifica legislativa, che arriva a tre mesi dal voto, è immediamente efficace e si applicherà anche alle elezioni parlamentari del prossimo 29 febbraio. Praticamente sarà possibile pubblicare sondaggi elettorali soltanto fino al 10 di gennaio 2020, cinquanta giorni prima della giornata elettorale.

Come aveva preannunciato nei giorni scorsi, la presidente ha subito ribadito la sua intenzione di contestare l’emendamento presso la Corte costituzionale. Una mozione in tal senso sarà pronta in pochi giorni, e nel frattempo la presidente chiederà la sospensione della legge. Tra le ragioni esposte da Čaputová per porre il suo veto alla legge, che è avversata dal 60% degli slovacchi, c’era l’evidente contrarietà al diritto all’informazione, al il diritto di riunione e al diritto alla diffusione delle informazioni.

Alla dichiarazione di Čaputová è subito seguita la risposta di Robert Fico: se la presidente davvero fa ricorso alla Corte costituzionale vuol dire che non ha capito qual’è la realtà politica, perché l’emendamento è passato con il voto di 80 deputati (in una camera di 150 seggi). Naturalmente «la signora Presidente» ha facoltà di farlo, «ma sarebbe un suo errore» e dimostrerebbe di parteggiare chiaramente per l’opposizione. Fico ha indirettamente risposto anche alle critiche all’emendamento arrivate dal suo primo ministro Peter Pellegrini, vice presidente di Smer, e dal ministro degli Esteri Lajcak: questo disegno di legge è stato presentato dai parlamentari, ed approvati da una maggioranza più larga della coalizione di governo.

Dalle parti dell’opposizione arrivano commenti che citano un ritorno della “censura di Stato”, e che lamentano come i tempi lunghi dei giudici costituzionali non daranno una risposta in tempo per le elezioni di febbraio. Alcuni osservano che in ogni caso la legge non sarà risolutiva, perché gli stessi sondaggi vietati in Slovacchia potranno essere pubblicati da giornali stranieri, ad esempio in Repubblica Ceca. Anche lo stesso premier Pellegrini ha notato come sia una legge praticamente inapplicabile nel mondo digitale nel quale viviamo, dove i confini fisici non sono più un problema per quanto riguarda l’informazione.

A favore dell’emendamento hanno votato anche i deputati del partito di estrema destra LSNS. Già nei mesi scorsi tutti i partiti dell’opposizione democratica hanno respinto qualunque possibilità di collaborazione post-elettorale con l’ultradestra di Marian Kotleba. Lo stesso Partito nazionale slovacco (SNS) ha più volte promosso provvedimenti contro LSNS, come il recente cambio di nome. Da Smer-SD c’è invece sempre stata una certa ambiguità nei fatti, anche se a parole anche da quella parte viene esclusa una potenziale coalizione.

