Amazon assume per la stagione natalizia, ma poi molti avranno un lavoro fisso

La multinazionale della distribuzione Amazon ha assunto in Slovacchia 700 lavoratori con un contratto a tempo determinato presso il centro logistico inverso di Sereď (regione di Trnava) e ne aggiungerà di nuovi fino alla fine di novembre per coprire la campagna di vendite natalizia. Con ritmi di crescita importanti nella regione centro-europea, la società slovacca assicura che centinaia di posti di lavoro temporanei diventeranno posti di lavoro permanenti nel 2020. I lavoratori assunti faranno uso di tecnologie all’avanguardia e soluzioni hardware e software avanzate per la valutazione dello stato dei prodotti che non sono stati consegnati o sono stati restituiti. Aperto alla fine del 2017, quello di Sereď è il più grande e avanzato centro di reverse logistics di Amazon nel mondo. Pochi mesi dopo la sua inaugurazione è stata spostata in Slovacchia anche l’attività di logistica inversa che Amazon aveva in Repubblica Ceca. Su 65.000 metri quadrati di superficie coperta nel parco industriale Mountpark a Sered lavorano oltre un migliaio di dipendenti e si gestiscono le spedizioni da tutte le filiali europee, che rappresentano un terzo degli oltre 140 centri di distribuzione di Amazon in tutto il mondo.

I dipendenti assunti in Amazon durante la campagna natalizia riceveranno uno stipendio di ingresso di 5,50 euro l’ora lordi, un bonus mensile fino al 20% del salario orario in base alla produttività e un contributo per il trasporto. Amazon offre inoltre ai dipendenti opportunità di crescita professionale attraverso corsi di formazione che l’anno scorso hanno permesso la promozione a incarichi superiori a oltre 120 dipendenti. Amazon opera in Slovacchia dal 2011, quando ha aperto la sua sede aziendale a Bratislava, e impiega un totale di 2.600 persone.

La logistica di ritorno è quella branca della logistica che si occupa dei resi e delle mancate consegne dei prodotti, in questo caso da parte dei centri distributivi Amazon, che anziché occuparsene direttamente concentrano tutte le problematiche relative ai resi in un solo centro specializzato.

