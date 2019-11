Blitz della Naka, due arresti eccellenti alla lotteria nazionale Tipos

Una operazione di polizia si è svolta questa mattina presso la sede centrale della lotteria nazionale Tipos a Bratislava, condotta dall’Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) e collegata a un’indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro tramite la società stessa. Nel corso di una perquisizione della società, controllata dal ministero delle Finanze, sono stati sequestrati documenti e , tra le quali anche il direttore generale Ján Barczi e il capo del dipartimento IT Miloš Prelec, che sono stati trascinati fuori dall’azienda in manette. Tra agenti in uniforme e in abito civile sono intervenute una trentina di persone della NAKA.

La polizia ha solo affermato lo stato dell’indagine è alle fasi iniziali del procedimento penale e che non può fornire informazioni sui dettagli. Dal ministero delle Finanze, che ha rifiutato di commentare le notizie e ha detto di voler attendere il risultato delle indagini, è stata espressa preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare nella società per azioni di proprietà statale.

La polizia starebbe controllando giri di denaro sospetti che lascerebbero pensare che la società abbia abusato del sistema di lotteria per fare . In particolare, avrebbe registrato il passaggio di denaro da conti passivi di scommessa a conti bancari privati e si chiede perché Tipos abbia permesso di fare questo ai giocatori senza fare alcuna scommessa. Il sospetto era già sorto in primavera con le carte prepagate del sistema per le scommesse elettroniche, che i giocatori possono ricaricare attraverso il sistema, che dal marzo di quest’anno è gestito da una società cipriota grazie a un contratto decennale da 180 milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti anche il ruolo non chiaro di un assistente diretto di Barczi.