Corte dei conti: il pedaggio stradale è antieconomico per la Slovacchia

Secondo un report della Corte dei conti slovacca (NKÚ) il pedaggio che lo Stato ha riscosso dal concessionario privato SkyToll è appena il 45% del totale incassato. In nove anni il sistema di pedaggio ha raccolto quasi 1,58 miliardi di euro, ma solo 710 milioni sono finiti nelle casse pubbliche. Ma la scarsità degli introiti sarebbe solo in parte un problema, secondo NKÚ, che denuncia come il contratto del progetto, nato nel 2010 come partenariato pubblico-privato (PPP) che avrebbe dovuto passare nelle mani dello Stato nel 2022, dopo 14 anni per 262 milioni di euro, non include tuttavia la cessione del sistema di riscossione elettronico, che rimarrà di proprietà della società privata. Un sistema già estremamente costoso, che lo Stato ha già pagato 800 milioni di euro.

Come ricorda il quotidiano Denník N, l’obiettivo originale del pedaggio elettronico era di raccogliere più denaro dall’uso di autostrade, superstrade e tratti specifici di strade di prima classe, fondi che sarebbero stati investiti nella costruzione di nuove autostrade. Ma i costi così elevati della gestione del sistema, commenta il giornale, fa pensare che lo Stato avrebbe fatto molto meglio a continuare a riscuotere il pedaggio con gli adesivi come nei paesi vicini, un sistema decisamente più efficiente ed economico.

La Corte dei conti sta dunque valutando di inoltrare alla polizia i risultati della sua relazione, in quanto il contratto con il consorzio SkyToll si è rivelato essere sfavorevole agli interessi dello Stato. Il progetto fu condotto dall’ex ministro dei Trasporti Ľubomír Vážny del partito Smer-SD e dall’ex capo della Società nazionale delle autostrade (NDS) Igor Choma, anch’egli oggi deputato dello stesso partito.

Nel frattempo la Società autostrade starebbe preparando una gara internazionale per un nuovo operatore del sistema di pedaggio.

(Red)

Foto skytoll.com