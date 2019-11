Sondaggio: le imprese dovrebbero combattere cambiamenti climatici e corruzione

Secondo il 94% degli slovacchi, le aziende dovrebbero non solo creare profitti ma anche anche impegnarsi di più in progetti di responsabilità sociale. Un sondaggio condotto dall’agenzia Focus per conto del Business Leaders Forum ( ) mostra come il 59% degli oltre mille intervistati sia del parere che le aziende debbano sicuramente proteggere l’ambiente, prendersi cura dei dipendenti, sostenere le comunità circostanti e comunicare le proprie attività in modo trasparente e aperto. Il 53% ritiene importante che le aziende diano il loro contributo nell’affrontare i problemi della società contemporanea, come ad esempio la questione dei cambiamenti climatici e la corruzione. Più del 40% delle persone intervistate ha inoltre aggiunto a questi temi altri argomenti come il sostegno alle classi più socialmente svantaggiate e alle persone con problemi di salute, favorendo il tentativo di integrare queste categorie e sostenere l’istruzione per le giovani generazioni. La lotta alla corruzione è un tema indicato da quasi il 40% delle persone.

(Red)

Illustr: B.Slovacchia