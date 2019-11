Estrema destra, il ministero degli Interni approva il nuovo nome “Kotlebovci-ĽSNS”

Il ministero degli Interni ha approvato la richiesta di un cambio di nome della formazione di estrema destra di Marian Kotleba (ĽSNS), che da Kotleba-Partito popolare Nostra Slovacchia è diventato “Kotlebovci-Partito popolare Nostra Slovacchia“. Con “Kotlebovci”, termine intraducibile in italiano, si intende qualcosa come “il gruppo di Kotleba”, gli “affiliati di Kotleba”. Il ministero non trova obiezioni al nuovo nome, che non sarebbe in contrasto con la legge sui partiti politici, in quanto non contiene né il nome né il cognome di un rappresentante legale del partito. L’emendamento approvato pochi mesi fa alla suddetta legge prevede appunto l’assenza del nome dei leader nella denominazione dei soggetti politici. Una mania che da anni aveva sfondato in Italia (diversi i casi, soprattutto nel centrodestra) e che negli ultimi anni era giunto anche in Slovacchia – con il partito di Kotleba ma anche con quello di Boris Kollar, Sme Rodina.

Tra i maggiori critici di tale abitudine c’è il leader del Partito nazionale slovacco (SNS) e capo del Parlamento Andrej Danko, che infatti non ha accolto bene questa novità. Danko ha dichiarato che “alcuni partiti” stanno eludendo la legge, e che il ministero dell’Interno non dovrebbe accettare questi imbrogli: il nuovo nome contiene infatti una forma del cognome di un rappresentante legale del partito. SNS ha annnunciato che avrebbe fatto appello al ministero e alla Procura generale. Con il nuovo nome, che «per me è inaccettabile», il ministero ha acconsentito a Marian Kotleba di apparire come il proprietario del partito, un po’ come fosse una società commerciale, e per di più il cambio di denominazione è avvenuto dopo l’inizio della campagna elettorale per il 2020 (che ha avuto inizio il 5 novembre), il che non è consentito dalla legge, ha detto Danko. Se il ministero dovesse rivedere la sua interpretazione, e stante il fatto che non è più possibile cambiare di nuovo il nome, non si potrebbe escludere che il partito ĽSNS venga estromesso dalle elezioni.

Intanto, la Corte penale specializzata di Pezinok ha fissato al 29 e 30 gennaio 2020 la data dell’udienza principale con Marian Kotleba nel caso che vede il capo del partito LSNS sospettato di presunte simpatie per il nazismo. Nel 2017 a Banska Bystrica, mentre era governatore della regione, durante un evento con 400 invitati il presidente LSNS aveva dato un contributo finanziario a tre famiglie in difficoltà, consegnando loro assegni dell’importo di 1.488 euro ciascuno. Un numero che viene associato alla simbologia nazista e usato dai simpatizzati dell’estrema destra e neonazisti. Il numero 14 è un riferimento alle “ ” del terrorista di estrema destra, suprematista bianco e membro del Ku Klux Klan David Lane, che affermano: «Dobbiamo garantire l’esistenza del nostro popolo e un futuro per i bambini bianchi». Mentre l’88 riporta all’ottava lettera dell’alfabeto: HH richiama il classico saluto nazista “ “. L’evento in cui si sono svolti i fatti, peraltro, che si svolgeva il 14 marzo 2017, era una celebrazione della nascita dello Stato slovacco di ispirazione fascista, il 14 marzo 1939. L’accusa in questo caso è stata depositata in tribunale il 28 ottobre di quest’anno ed è composta da una indagine di oltre 2.000 pagine. Il reato contestato è “sostegno a un movimento volto a reprimere i diritti e le libertà fondamentali”.

