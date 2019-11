Elezioni 2020, fervono i preparativi per le liste elettorali di molti partiti

I partiti hanno meno di una settimana per la presentazione delle liste elettorali per il voto politico del 29 febbraio prossimo. Hanno tempo fino alla mezzanotte del 1 dicembre, ma partiti, movimenti e coalizioni sembra non abbiano ancora chiuso le discussioni, sia interne che per possibili cooperazioni con altre formazioni in un apputamento elettorale che si preannuncia tra i più complicati della storia recente della Slovacchia.

Saranno le prime elezioni parlamentari dopo l’omicidio di un giornalista, quel Jan Kuciak, ucciso insieme alla futura sposa Martina Kušnírová nella loro casa, che è stato zittito dopo aver portato alla luce tanto malaffare e connivenze tra politica, imprenditori spregiudicati e mafia. Il primo voto prettamente politico dopo che gli elettori hanno scoperto che una parte delle istituzioni che dovrebbro garantire la giustizia – polizia e magistratura – sono state corrotte da criminali disinvolti per sistemare i propri affari, il primo dopo che un primo ministro che sembrava eterno ha dovuto dimettersi, il primo in cui diversi dei partiti che hanno vissuto il parlamento nell’ultimo decennio rischiano di non superare la soglia di sbarramento e quindi non prendere nemmeno un seggio. Il primo da quando, lo scorso anno, sono scese in strada folle che non si vedevano da decenni per chiedere giustizia e buon governo.

Se il partito socialdemocratico Smer-SD non farà alcuna coalizione preelettorale, e lo stesso vale per il Partito nazionale slovacco (SNS), per altri soggetti è iniziata da mesi una fase di discussione con altre formazioni per una alleanza o almeno una cooperazione in vista del voto. Diverse sigle dell’opposizione hanno tentato in diversi modi di mettersi insieme, ma una “grande coalizione” sembra ormai fuori discussione dopo le ultime notizie della scorsa settimana. L’estrema destra di Marian Kotleba (ĽSNS) ha raggiunto un accordo con alcuni partiti di destra minori, cui lascierà un certo numero di posti nella sua lista. Il partito di opposizione Gente ordinaria e Personalità indipendenti (OĽaNO) ha fatto lo stesso con l’Unione cristiana cedendo ai suoi candidati 15 posti. Mentre il terzo partito al governo, Most-Hid, non è riuscito a raggiungere una intesa con il Partito della comunità ungherese (SMK) che di recente lo ha superato nei sondaggi e rischia seriamente di dire addio al Parlamento. Mentre ad SMK si sono aggiunti alcuni piccoli partiti dell’area etnica ungherese sperando nel colpaccio.

Si sta intanto lavorando nelle direzioni politiche per limare i dettagli e decidere i capolista, non tutti scontati. Ad esempio, il partito Most-Hid metterà al primo posto non il leader storico e fondatore Bela Bugar, ma il ministro dei Trasporti Árpád Érsek, mentre tre suoi nomi pesanti – il ministro della Giustizia Gábor Gál e i sottosegretari Ivan Švejna (Lavoro) e Róbert Ondrejcsák (Difesa) – hanno annunciato che non si ricandideranno. Mentre il concorrente SMK, fuori dal Parlamento da alcuni anni, ha messo capolista l’ex presidente del partito Gyula Bárdos, mentre l’attuale leader József Berényi ha chiesto e ottenuto di occupare l’ultimo posto in lista.

Le liste elettorali possono contenere fino a 150 nomi, quanti sono i seggi in Parlamento. A presentarle può essere un partito o una coalizione di partiti. La presentazione di una lista comporta il versamento di un deposito di 17.000 euro, che sarà restituito ai partiti che ottengono almeno il 2% dei voti, e dunque anche per formazioni politiche che non entrano in Parlamento. La campagna elettorali è iniziata ufficialmente il 5 novembre, e ogni partito può spendere fino a un massimo di 3 milioni di euro, somme che vengono pubblicate sui cosiddetti “conti trasparenti” verificabili da chiunque sulla sezione apposita del sito del ministero degli Interni. La campagna si conclude con una moratoria elettorale, 48 ore prima del giorno delle elezioni. Un emendamento per estendere a 50 giorni la moratoria sulla pubblicazione dei sondaggi elettorali, approvata dal Parlamento a fine ottobre, e che il 60% degli slovacchi non gradisce, ha incontrato il veto della presidente Čaputová che ha rimandato il provvedimento all’aula. Secondo molti, anche all’interno del partito Smer-SD a capo del governo, sarà difficile che possa di nuovo trovare il sostegno sufficiente in modo da abrogare il veto presidenziale.

(La Redazione)

Foto nazempline.sk