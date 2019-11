Mostra di don Martin Šafárik presso lo studio SMA di Bratislava: “La Ricerca della Verità”

Si è inaugurata il 18 ottobre 2019 presso SMA – Studio Morandini e Associati di Bratislava, alla presenza di mons. Stanislav Zvolenský Arcivescovo Metropolita di Bratislava, la mostra pittorica di don Martin Šafárik dal titolo “la Ricerca della Verità”. A margine dell’evento, lo stesso sacerdote ha avuto modo di raccontare che già ai tempi della scuola elementare sentiva forte la sua vocazione sacerdotale ma ha continuato il suo percorso di studi che lo ha portato fino alla laurea in canto lirico presso il Conservatorio.

La vocazione di don Martin non si è affievolota con il tempo, anzi è cresciuta fino a quando nel 2003, due giorni dopo la visita pastorale in Slovacchia dell’allora Pontefice Giovanni Paolo II, decise di iscriversi alla facoltà di Teologia presso l’Università Comenius di Bratislava. Ordinato sacerdote dall’Arcivescovo Stanislav Zvolenský, continua a coltivare i suoi talenti nel canto, nella pittura e nello sport e, come egli stesso dice, questo è il mezzo più naturale anche per incontrare sempre più persone e prendersi cura delle loro anime.

La mostra “La Ricerca della Verità”, aperta al pubblico nella sede dello studio legale in Michalska 7, è ispirata soprattutto a temi biblici come ad esempio per le opere intitolate “La Corona della Gloria”, “Il Salmo 23”, “Chi è come Dio?/L´Arcangelo Michele”, ma non tralascia richiami al mondo fantasy con il dipinto “Narnia” o ambientali come in “La Vita Sotto il Ghiaccio”. L’osservatore di fronte alle opere di Don Martin Šafárik verrà colpito non soltanto dall’immagine che ne viene rappresentata, ma soprattutto dalle intensità cromatiche e dalle sensazioni che queste scatenano in ciascuno. Ed è proprio qui che l’autore vuole arrivare: per creare lo spazio interiore in cui ognuno può riflettere ed iniziare veramente la ricerca della verità.

(Red)